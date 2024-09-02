Замгенсека ОТГ: Парламентские выборы прошли открыто и прозрачно

Миссия Организации тюркских государств (ОТГ) наблюдала за выборами в Баку, Абшеронском и Хызинском районах, действуя в соответствии с международными стандартами.

Миссия Организации тюркских государств (ОТГ) наблюдала за выборами в Баку, Абшеронском и Хызинском районах, действуя в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман.

Он сообщил, что миссия встретилась с представителями партий "Ени Азербайджан" и Демократических реформ, а также с председателем Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым, обсудила избирательный процесс, а также посетила 36 участков.

О.Коджаман отметил, что миссия также принимала участие в процессе подсчета голосов: "Серьезных инцидентов, влияющих на подсчет голосов, не зарегистрировано".

Он добавил, что выборы прошли открыто и прозрачно, в соответствии с международными стандартами.