Заместитель премьер-министра: Мы стремимся к тому, чтобы в значительной степени сократить зависимость от нефти

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ “В Азербайджане предпринимаются серьезные шаги для расширения ненефтяного сектора и экспортно-ориентированной экономики и обеспечения устойчивого развития во всех областях”.

Как сообщает Report, об этом на субрегиональном семинаре по вопросам статистических данных по целям устойчивого развития заявил председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана, заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

Он сообщил, что достаточно работы проделано с момента начала деятельности Национального координационного совета, созданного указом президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Впереди еще стоят очень важные задачи. Хотел бы отметить, что Азербайджан достиг больших успехов, экономика страны выросла более чем в 3 раза. Развитие нашей экономики создает условия для осуществления социальных программ. Уровень бедности в стране снизился с 50 до 5-6 процентов. В Азербайджане открыто 1,6 млн рабочих мест".

А. Ахмедов отметил, что Азербайджан - одна из стран, которая экспортирует нефть: "Мы стремимся к тому, чтобы в значительной степени сократить зависимость от нефти. В связи с этим предпринимаются шаги. В то же время мы принимаем непосредственное участие в решении глобальных проблем в мире".