Закрываются бюро AzTV в двух странах

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Кадровые реформы в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) продолжаются.

По полученной Report информации, и.о. председателя AzTV Ровшан Мамедов принял соответствующие решения по этому поводу.

Принято решение закрыть британское и японское бюро AzTV, отозвать и освободить от занимаемых должностей представителей по Украине и Восточной Европе.

Кроме того, принято решение об освобождении от занимаемой должности ряда лиц во внутренних структурах ЗАО.

Представителей указанных бюро вызвали в Баку для произведения приема-сдачи. По информации, причина всех кадровых реформ связана с серьезными недочетами в их деятельности.

Напомним, что согласно распространившейся сегодня иной информации, другим решением новое руководство AzTV освободило финансовое руководство структуры от занимаемой должности, приступило к аудиторским проверкам.

Отметим, что согласно подписанному 15 января президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжению, Ариф Алышанов освобожден от должности председателя структуры. Исполнение обязанностей председателя государственного телевидения поручено известному журналисту Ровшану Мамедову, занимавшему должность заместителя председателя.