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Закир Гасанов: Азербайджанская армия укрепляет свои позиции на освобожденных территориях

Закир Гасанов: Азербайджанская армия укрепляет свои позиции на освобожденных территориях Продолжая укреплять свои позиции на освобожденных территориях, армия Азербайджана вносит свой вклад в осуществление восстановительных работ и в программу Великое Возвращение.
Внутренняя политика
18 марта 2024 г. 19:22
Закир Гасанов: Азербайджанская армия укрепляет свои позиции на освобожденных территориях

Продолжая укреплять свои позиции на освобожденных территориях, армия Азербайджана вносит свой вклад в осуществление восстановительных работ и в программу Великое Возвращение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном обращении министра обороны Закира Гасанова к личному составу армии.

"Я уверен, что придерживаясь Конституции Азербайджанской Республики и воинскому уставу, вы продолжите укреплять свою боевую и морально-психологическую подготовку, а также повысите свои усилия и навыки для достижения новых успехов на службе", - говорится в обращении министра.

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Версия на английском языке Defense Minister: Azerbaijani army strengthening its positions in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusu azad edilmiş ərazilərdə öz mövqelərini möhkəmləndirir

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