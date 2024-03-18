Закир Гасанов: Азербайджанская армия укрепляет свои позиции на освобожденных территориях

Продолжая укреплять свои позиции на освобожденных территориях, армия Азербайджана вносит свой вклад в осуществление восстановительных работ и в программу Великое Возвращение.

Продолжая укреплять свои позиции на освобожденных территориях, армия Азербайджана вносит свой вклад в осуществление восстановительных работ и в программу Великое Возвращение.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном обращении министра обороны Закира Гасанова к личному составу армии.

"Я уверен, что придерживаясь Конституции Азербайджанской Республики и воинскому уставу, вы продолжите укреплять свою боевую и морально-психологическую подготовку, а также повысите свои усилия и навыки для достижения новых успехов на службе", - говорится в обращении министра.