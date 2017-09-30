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    Закир Гаралов: Оппозиция хочет получить деньги от своих покровителей и перевести их в Азербайджан

    Генпрокурор: Мы предотвращаем это© Report

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ "Предстоят судебные заседания. Поэтому я бы не хотел комментировать этот вопрос".

    Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов.

    "Мы неоднократно заявляли, что неправительственные организации, называющие себя оппозицией, оппозиционные газеты должны уважать законы Азербайджана. Не должны в своей деятельности нарушать ни налоговое, ни таможенное законодательство. Оппозиция и неправительственные организации не могут получать деньги от своих покровителей внутри страны и поэтому хотят, получив их в других странах, перевести в Азербайджан. Мы предотвращаем это".

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