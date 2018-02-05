Захид Орудж: Позиции cпекулирующих вокруг распоряжения о внеочередных президентских выборах безосновательны

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ “Я высоко оцениваю распоряжение Президента Ильхама Алиева о назначении внеочередных президентских выборов на 11 апреля. Считаю, это полностью соответствует нормам и принципам Конституции Азербайджана”. Об этом Report заявил член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбы с коррупцией Захид Орудж. Он отметил, что это событие не происходит на фоне уличных столкновений и гражданской войны, не под диктовку и не по сценарию внешних сил: “На протяжении минувших десятилетий мы были свидетелями формирования правящих институтов в соответствии с волеизъявлением народа. По итогам всенародного голосования срок президентских полномочий был увеличен с 5 до 7 лет. В такой ситуации очередные президентские и парламентские выборы выпадали на 2025 год. Это могло отрицательно сказаться на политической стабильности. Это западная практика. Все эти моменты были учтены. Кандидаты оставляют за собой право участия в президентских выборах этого года. Даже если бы выборы состоялись в октябре, неужели те, кто на протяжении 25 лет, отстранившись от власти, потеряли электорат, остались в политическом одиночестве, вступили бы в предвыборный процесс в ином положении? О какой подготовке может идти речь? То есть, пройдут выборы раньше или позже, ситуацию не изменит. На принятие решения о проведении досрочных президентских выборов повлияли такие факторы как безопасность страны, политическое будущее страны и последовательность при формировании правительственных органов”.



Депутат отметил, что позиции спекулирующих вокруг подписанного Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения, совершенно безосновательны: “Они сами неоднократно требовали этого. Хотелось бы напомнить, что их требования касались не только президентских выборов, но и других институтов. Выборы в Азербайджане проводятся согласно волеизъявлению народа. В команде президента Ильхама Алиева произведены обширные реформы. С этой точки зрения проведение в Азербайджане внеочередных президентских выборов отвечает интересам народа”.