    За последние несколько месяцев из "Советской" переселено более 400 семей

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 13:03
    За последние несколько месяцев из Советской переселено более 400 семей

    За последние несколько месяцев 406 семей были переселены с территории "Советской".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов.

    По его словам, процесс переселения будет продолжаться по мере сноса. Среди основных приоритетов - сохранение исторической идентичности, обновление инженерной и транспортной инфраструктуры, озеленение и создание новых общественных пространств - дворов, скверов и пешеходных зон.

    Son bir neçə ayda "Sovetski"dən 400-dən çox ailə köçürülüb

    Лента новостей