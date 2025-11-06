За последние несколько месяцев из "Советской" переселено более 400 семей

За последние несколько месяцев 406 семей были переселены с территории "Советской".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов.

По его словам, процесс переселения будет продолжаться по мере сноса. Среди основных приоритетов - сохранение исторической идентичности, обновление инженерной и транспортной инфраструктуры, озеленение и создание новых общественных пространств - дворов, скверов и пешеходных зон.