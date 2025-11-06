За последние несколько месяцев из "Советской" переселено более 400 семей
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2025
- 13:03
За последние несколько месяцев 406 семей были переселены с территории "Советской".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Риад Гасымов.
По его словам, процесс переселения будет продолжаться по мере сноса. Среди основных приоритетов - сохранение исторической идентичности, обновление инженерной и транспортной инфраструктуры, озеленение и создание новых общественных пространств - дворов, скверов и пешеходных зон.
Последние новости
13:35
Марк Рютте: НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасовДругие страны
13:27
В ММ призвали выделить дополнительные финансы на спасение Каспия от экологической катастрофыМилли Меджлис
13:27
BTC Co в этом году увеличила капитальные расходы на БТД на 79%Энергетика
13:22
Пашинян: Изучаем возможность обратного потока грузов через Азербайджан в РФ, КазахстанВ регионе
13:18
ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяютсяБизнес
13:15
BP в январе-сентябре добыла на Шахдениз 21 млрд кубометров газаЭнергетика
13:15
В Германии обсуждают возможность замены Вадефуля на посту главы МИДДругие страны
13:11
Посол Пакистана в ЕС: Мы празднуем День Победы вместе с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
13:09
Фото