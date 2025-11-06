Son bir neçə ayda "Sovetski"dən 400-dən çox ailə köçürülüb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:28
    Son bir neçə ayda Sovetskidən 400-dən çox ailə köçürülüb

    Son bir neçə ayda 406 ailə "Sovetski" ərazisindən köçürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Bakı şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin rəisi Riad Qasımov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, söküntü prosesi getdikcə köçürülmə də davam etdiriləcək:

    "Keçirilən işlərin əsas prioritetləri sırasında tarixi identikliyin saxlanılması, mühəndis və nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsi, yaşıllaşdırma işləri və yeni ictimai məkanların - həyətlərin, skverlərin və piyada zonalarının yaradılması dayanır".

    За последние несколько месяцев из "Советской" переселено более 400 семей

