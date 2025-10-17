За 9 месяцев более 176 тыс. иностранцев обратились по вопросу регистрации в Азербайджане

За 9 месяцев этого года 176 тыс. 873 иностранца обратились по вопросу регистрации по месту пребывания в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе.

Отмечено, что за указанный период 58 тыс. 930 человек обратились по вопросам получения и продления разрешений на проживание на территории Азербайджана, 947 - по вопросам гражданства, 11 тыс. 54 - по вопросам определения принадлежности к гражданству Азербайджана, а 7 тыс. 68 иностранцев - по вопросам получения и продления разрешений на работу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджане.