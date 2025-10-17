İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Bu ilin 9 ayında 176 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata düşmək üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 17:34
    Bu ilin 9 ayında 176 min 873 əcnəbi Azərbaycanda olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması ilə bağlı müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Miqrasiya Xidmətindən (DMX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sözügedən dövrdə Azərbaycan ərazisində yaşama icazələrinin alınması və müddətinin uzadılması ilə bağlı 58 min 930, vətəndaşlıq məsələləri ilə bağlı 947, Azərbaycanın vətəndaşlığına mənsubiyyətin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı 11 min 54, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycanda haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün iş icazəsinin alınması və müddətinin uzadılması ilə bağlı isə 7068 əcnəbi müraciət edib.

    Over 176,000 foreigners registered in Azerbaijan in 9 months

