Юсуф Мамедалиев назначен председателем Наблюдательного совета Фонда молодежи

13 марта, 2018 20:51

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики следующий: председатель Наблюдательного совета Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу - заведующий отделом вопросов молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджанской Республики члены Наблюдательного совета Бабаев Интигам Вагиф оглу - заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Гурбанов Фирудин Иса оглу - заместитель министра образования Азербайджанской Республики Самедов Назим Адиль оглу - заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики Керимли Метин Имдад оглу - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Гусейнов Сеймур Эльшад оглу - председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики Оруджев Сеймур Вагиф оглу - председатель правления Общественного объединения "Помощь интеллектуальному развитию молодежи" Сеидов Миргасан Миргейдар оглу - председатель Общественного объединения "Ирели" Гумбатов Ильхам Гюршад оглу - заместитель исполнительного директора Общественного объединения молодежного движения "Джаван".