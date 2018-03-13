Юсуф Мамедалиев назначен председателем Наблюдательного совета Фонда молодежи

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики следующий:
председатель Наблюдательного совета
Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу - заведующий отделом вопросов молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджанской Республики
члены Наблюдательного совета
Бабаев Интигам Вагиф оглу - заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Гурбанов Фирудин Иса оглу - заместитель министра образования Азербайджанской Республики
Самедов Назим Адиль оглу - заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики
Керимли Метин Имдад оглу - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Гусейнов Сеймур Эльшад оглу - председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики
Оруджев Сеймур Вагиф оглу - председатель правления Общественного объединения "Помощь интеллектуальному развитию молодежи"
Сеидов Миргасан Миргейдар оглу - председатель Общественного объединения "Ирели"
Гумбатов Ильхам Гюршад оглу - заместитель исполнительного директора Общественного объединения молодежного движения "Джаван".
News DepartmentАвтор новости
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