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    Юсуф Мамедалиев назначен председателем Наблюдательного совета Фонда молодежи

    Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, состав Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджанской Республики следующий:

    председатель Наблюдательного совета

    Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу - заведующий отделом вопросов молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджанской Республики

    члены Наблюдательного совета

    Бабаев Интигам Вагиф оглу - заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

    Гурбанов Фирудин Иса оглу - заместитель министра образования Азербайджанской Республики

    Самедов Назим Адиль оглу - заместитель министра культуры и туризма Азербайджанской Республики

    Керимли Метин Имдад оглу - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

    Гусейнов Сеймур Эльшад оглу - председатель Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики

    Оруджев Сеймур Вагиф оглу - председатель правления Общественного объединения "Помощь интеллектуальному развитию молодежи"

    Сеидов Миргасан Миргейдар оглу - председатель Общественного объединения "Ирели"

    Гумбатов Ильхам Гюршад оглу - заместитель исполнительного директора Общественного объединения молодежного движения "Джаван". 

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