Ягуб Эюбов выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву

Первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, награжденный орденом "Истиглал", выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку его деятельности.

Как сообщает Report, во время церемонии вручения ордена президентом Ильхамом Алиевым, Эюбов сказал, что всегда старался оправдать доверие, оказанное ему общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым.