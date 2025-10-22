Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ягуб Эюбов выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 14:59
    Первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, награжденный орденом "Истиглал", выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокую оценку его деятельности.

    Как сообщает Report, во время церемонии вручения ордена президентом Ильхамом Алиевым, Эюбов сказал, что всегда старался оправдать доверие, оказанное ему общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и президентом Ильхамом Алиевым.

    Yaqub Eyyubov İlham Əliyevə: Siz dahi şəxsiyyətsiniz ki, Azərbaycanın torpaqlarını geri qaytardınız

