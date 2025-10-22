İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Yaqub Eyyubov İlham Əliyevə: Siz dahi şəxsiyyətsiniz ki, Azərbaycanın torpaqlarını geri qaytardınız

    Daxili siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:46
    Yaqub Eyyubov İlham Əliyevə: Siz dahi şəxsiyyətsiniz ki, Azərbaycanın torpaqlarını geri qaytardınız

    "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilən Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov təltifetmə mərasimi zamanı fəaliyyətinə verdiyi yüksək qiymətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib, Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ona göstərdikləri etimadı həmişə doğrultmağa çalışdığını qeyd edib.

    "Report"un məlumatına görə, Y.Eyyubov məhz dövlət başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpa olunduğunu qeyd edərək dedi:

    "Siz dahi şəxsiyyətsiniz ki, Azərbaycanın torpaqlarını geri qaytardınız. Bunu heç kim edə bilməzdi, mümkün də deyildi. Siz gözəl, yüksək bacarıqlı, dahi bir insansınız. Ona görə də bütün xalq, bütün dünya Sizi görür, Sizinlə qürur duyur".

    İlham Əliyev Azərbaycan Yaqub Eyyubov
    Ягуб Эюбов выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву

    Son xəbərlər

    15:42
    Foto

    Kiyevə Rusiya ordusunun zərbələri nəticəsində bir neçə azərbaycanlının evi zərər görüb

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    15:38

    Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadır

    Sağlamlıq
    15:35

    Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"

    İnfrastruktur
    15:34

    "Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcək

    Futbol
    15:32

    Belçikalı turist: Azərbaycanın öz ərazilərini qaytaracağına həmişə inanmışam

    Qarabağ
    15:31

    Azərbaycan məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərini 3 %-ə yaxın artırıb

    Maliyyə
    15:27

    Azərbaycan ümumi dövlət xidmətləri xərclərini 6 %-ə yaxın azaldıb

    Maliyyə
    15:25

    Yalçın Rəfiyev UNESCO-nun iqlim konfransında iştirak edib

    COP29
    Bütün Xəbər Lenti