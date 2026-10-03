Выступление Ильхама Алиева на съезде ПЕА продемонстрировало приверженность Азербайджана устойчивому миру - МНЕНИЕ

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на VIII съезде партии "Ени Азербайджан" продемонстрировало, что страна выступает за устойчивый мир, стабильность и сотрудничество в регионе.

Как передает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса, член комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Сабина Салманова, комментируя выступление главы государства.

По ее словам, исторический путь Азербайджана в последние годы продемонстрировал результаты, которых страна смогла добиться благодаря государственной мощи, национальному единству и воле народа.

Салманова отметила, что сегодня Азербайджан на международной арене последовательно защищает свои национальные интересы, а его позиция пользуется уважением. По ее словам, этому способствовали последовательная государственная политика, прочная экономическая основа, сильная армия и стратегический курс развития.

Она подчеркнула, что выступление Ильхама Алиева на съезде отражало новые реалии в регионе и основные направления дальнейшего развития страны.

"Высказанные главой государства мысли содержали важные политические послания, отражающие новые реалии Азербайджана, складывающуюся политическую картину в регионе и основные направления дальнейшего развития нашей страны. Это выступление еще раз показало, что Азербайджан не ограничивается достигнутой исторической Победой, а продолжает двигаться вперед, намереваясь сохранить достигнутые результаты и еще больше укрепить государственную мощь. Как отметил Президент Ильхам Алиев, сегодня Азербайджан является страной, заслуживающей большого уважения на международной арене. Это стало закономерным результатом политических, дипломатических и экономических достижений нашей страны за последние годы. Азербайджан уже не просто является одним из ведущих государств региона, а представляет собой влиятельную страну со своей позицией, голосом и инициативами в системе международных отношений".

По словам депутата, победа в 44-дневной Отечественной войне, освобождение территорий от оккупации и восстановление территориальной целостности в результате антитеррористической операции 2023 года продемонстрировали государственную мощь Азербайджана.

Салманова также отметила важность заявлений президента о внутренней стабильности и безопасности. По ее словам, стабильность является одним из основных условий экономического развития, реализации социальных проектов и восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Она добавила, что Азербайджан самостоятельно определяет свой путь развития, не вмешивается во внутренние дела других государств и считает неприемлемыми попытки вмешательства во внутренние дела страны.

Салманова также отметила продолжающееся восстановление освобожденных территорий и возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные места.