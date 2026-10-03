İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    İlham Əliyevin YAP-ın qurultayındakı çıxışı Azərbaycanın davamlı sülh və əməkdaşlığın tərəfdarı olduğunu nümayiş etdirdi - RƏY

    Daxili siyasət
    • 03 oktyabr, 2026
    • 12:13
    İlham Əliyevin YAP-ın qurultayındakı çıxışı Azərbaycanın davamlı sülh və əməkdaşlığın tərəfdarı olduğunu nümayiş etdirdi - RƏY

    İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının VIII Qurultayındakı çıxışı Azərbaycanın regionda davamlı sülhün, sabitliyin və əməkdaşlığın tərəfdarı olduğunu nümayiş etdirdi.

    Bu sözləri "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin üzvü Səbinə Salmanova Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayındakı çıxışını şərh edərkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın son illərdə keçdiyi tarixi yol dövlətin gücünün, xalqın həmrəyliyinin və milli iradəsinin hansı böyük nəticələrə gətirib çıxara bildiyini bütün dünyaya nümayiş etdirib.

    "Bu gün ölkəmiz beynəlxalq müstəvidə öz milli maraqlarını qətiyyətlə müdafiə edən, sözünə və mövqeyinə hörmətlə yanaşılan dövlət kimi qəbul olunur. Bu reallığın arxasında isə uzun illər ərzində həyata keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü dövlət siyasəti, möhkəm iqtisadi təməl, güclü ordu və ən əsası, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə formalaşdırılan strateji inkişaf xətti dayanır".

    Deputat bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının VIII Qurultayında çıxışı Azərbaycanın keçdiyi tarixi yolun nəticələrini və qarşıda duran vəzifələri bütün aydınlığı ilə ortaya qoydu:

    "Dövlət başçısının səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanın yeni reallıqlarını, regionda formalaşan siyasi mənzərəni və ölkəmizin gələcək inkişafının əsas istiqamətlərini özündə əks etdirən mühüm siyasi mesajlarla zəngin idi. Bu çıxış bir daha göstərdi ki, Azərbaycan qazandığı tarixi Zəfərlə kifayətlənmir, əldə etdiyi tarixi nəticələri qorumaq və dövlətimizin gücünü daha da artırmaq əzmi ilə yoluna davam edir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bu gün Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə böyük hörmətə layiq olan ölkədir. Bu reallıq son illər ərzində ölkəmizin qazandığı siyasi, diplomatik və iqtisadi uğurların məntiqi nəticəsidir. Azərbaycan artıq yalnız regionun aparıcı dövlətlərindən biri deyil, beynəlxalq münasibətlər sistemində öz mövqeyi, sözü və təşəbbüsləri olan nüfuzlu ölkədir".

    S.Salmanova əlavə edib ki, Vətən müharibəsində Ermənistanın kapitulyasiyaya məcbur edilməsi, işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması və 2023-cü ildə həyata keçirilən lokal antiterror tədbirləri nəticəsində ölkəmizin suverenliyinin tam bərpa edilməsi Azərbaycan dövlətinin gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirdi.

    O, Prezident İlham Əliyevin çıxışında Azərbaycanın daxili sabitliyi və xalqın təhlükəsizliyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərub xüsusi əhəmiyyət daşıdığını da deyib:

    "Bu gün Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik, əmin-amanlıq və sabitlik şəraitində yaşayır. Ölkəmizin inkişafının, iqtisadi tərəqqisinin, sosial layihələrin həyata keçirilməsinin və Qarabağla Şərqi Zəngəzurda aparılan genişmiqyaslı quruculuq işlərinin əsas şərtlərindən biri məhz sabitlikdir. Azərbaycan öz həyat tərzini, milli-mənəvi dəyərlərini və inkişaf yolunu özü müəyyənləşdirir. Ölkəmiz heç bir dövlətin daxili işinə qarışmır və eyni münasibəti özü üçün də tələb edir. Azərbaycanın daxili məsələlərinə müdaxilə cəhdləri qəbuledilməzdir.

    Prezident İlham Əliyevin bu məsələdə prinsipial mövqeyi dövlətimizin müstəqil siyasətinin mahiyyətini aydın şəkildə ifadə edir. Azərbaycan xalqı bu gün öz dövlətinin gücü ilə fəxr edir. Bu fəxr hissi yalnız qazanılmış hərbi Zəfərlə məhdudlaşmır. Bu, həm də Azərbaycanın son illərdə keçdiyi böyük inkişaf yolunun nəticəsidir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə həyatın yenidən qurulması, keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdışı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sürətlə bərpası Azərbaycanın Zəfərdən sonrakı quruculuq iradəsini nümayiş etdirir. Bu gün Xankəndidə, Şuşada, Xocalıda, Xocavənddə, Ağdərədə və bütün Qarabağda şanlı Azərbaycan bayrağı dalğalanır".

    İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayı Qarabağ Milli Məclis Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Xocalı Xankəndi Xocavənd Hadrut İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    Выступление Ильхама Алиева на съезде ПЕА продемонстрировало приверженность Азербайджана устойчивому миру - МНЕНИЕ
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    00:16

    Tramp Türkiyə və Pakistanın Səudiyyə Ərəbistanına mümkün hərbi yardımını müsbət qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    00:06

    Nigeriyada yaraqlılar 125-dən çox şəxsi öldürüblər

    Digər ölkələr
    23:54

    Şahbaz Şərif BMT-ni islahat zamanı inkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını nəzərə almağa çağırıb

    Digər ölkələr
    23:42

    Tramp FTB-ni həyat yoldaşı və oğlunu izləməkdə ittiham edib

    Digər ölkələr
    23:35

    Azərbaycanda kompüterlərdə "Chrome"un bazar payı sentyabrda 9 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    23:23

    İranda polis idarəsinə silahlı hücum olub, ölən və yaralananlar var

    Region
    23:12

    "Reuters" Aİ-nin Rusiyaya qarşı 22-ci sanksiyalar paketinin detallarını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:03

    Səudiyyə Ərəbistanının hava limanlarına hücumda üç nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    22:50

    Fransa qiymətləri sabitləşdirmək üçün ehtiyatlardan 10 milyon barel dizel buraxacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti