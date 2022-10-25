Вынужденным переселенцам оказана юридическая помощь

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Коллегией адвокатов организовал в жилом комплексе "Гобу Парк-2" в Гарадагском районе Баку акцию по оказанию бесплатной юридической помощи вынужденным переселенцам.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев совместно с Коллегией адвокатов организовал в жилом комплексе "Гобу Парк-2" в Гарадагском районе Баку акцию по оказанию бесплатной юридической помощи вынужденным переселенцам.

Об этом Report сообщили в Госкомитете.

Участвующим в мероприятии вынужденным переселенцам подробно рассказали о порядке рассмотрения обращений граждан, пенсионном обеспечении, льготах вынужденным переселенцам, вопросах предпринимательства и пр.

Затем были заслушаны индивидуальные обращения вынужденных переселенцев, даны ответы на их вопросы, а также оказана бесплатная юридическая помощь около 40 вынужденным переселенцам.

Бесплатная юридическая помощь вынужденным переселенцам будет оказываться и в других районах республики.