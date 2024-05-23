В Шабране похоронен шехид Первой Карабахской войны

Завершилась церемония прощания с шехидом Рзой Амруллаевым, который считался пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Завершилась церемония прощания с шехидом Рзой Амруллаевым, который считался пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает северное бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Тело шехида передано его семье в Шабране и похоронено на местной Аллее шехидов.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ Шабранского района, сотрудники региональных правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Амруллаев Рза Газанфар оглу родился 4 марта 1961 года в селе Ладжади Шабранского района. Он пропал без вести 18 февраля 1994 года в направлении Муровдага (села Тогана) Кельбаджарского района.