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    Вугар Рагимзаде: Выступления президента являются источником информации о реалиях Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 14:00
    Вугар Рагимзаде: Выступления президента являются источником информации о реалиях Азербайджана

    В выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на VIII съезде партии "Ени Азербайджан" отражен пройденный партией сложный и одновременно славный путь, а также определены задачи на предстоящий период.

    Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде.

    По его словам, VIII съезд партии прошел в условиях новых реалий, сформировавшихся в Южном Кавказе после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

    "Каждый период ставит новые задачи, и это требует совершенствования и обновления деятельности партии. Принятые на съездах уставные документы отражают эти требования и определяют направления деятельности партии на предстоящий период", - сказал он.

    По мнению В. Рагимзаде, каждое выступление президента является ценным источником информации о реалиях Азербайджана, а также о событиях, происходящих в стране, регионе и мире.

    "С Победы во Второй Карабахской войне и до сегодняшнего дня эти реалии признаются всем миром. Это далось нелегко. За эти годы мы столкнулись с серьезным сопротивлением, кампаниями лжи и клеветы, направленными против Азербайджана. Однако наша решительность, последовательные действия и, прежде всего, единая позиция азербайджанского народа разрушили все эти недобрые намерения. Вторая Карабахская война - наша славная история", - заявил депутат.

    Рагимзаде отметил, что в своем выступлении президент затронул вопросы безопасности, идеологической работы, внешнеполитических достижений, восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также экономического развития и социальной политики.

    Ильхам Алиев Вугар Рагимзаде Милли Меджлис Азербайджана (ММ) 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
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