Возвращающаяся в Зангилан переселенка: Сегодня исполняется моя 30-летняя мечта

Я с нетерпением ждала дня, когда вернусь на родную землю. Слава Всевышнему, сегодня исполняется мечта, которую я лелеяла 30 лет.

Об этом заявила Report бывшая вынужденная переселенка Солмаз Гусейнова, которая в составе очередной группы выехала в село Мамедбейли Зангиланского района.

Она рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться местным жителям, которые были изгнаны со своей земли годами ранее.

"Но сегодня я очень счастлива. Освобождение наших земель от оккупации и возвращение на родину были нашей заветной мечтой. Ее мы воплотили в жизнь благодаря решимости Азербайджанской армии под руководством главы государства. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровья гази", - отметила она.

Напомним, что сегодня в освобожденные от оккупации село Мамедбейли Зангиланского района и село Хыдырлы Агдамского района выехали 80 семей (362 человека) бывших вынужденных переселенцев.