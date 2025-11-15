Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Возвращающаяся в Зангилан переселенка: Сегодня исполняется моя 30-летняя мечта

    Внутренняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 06:56
    Возвращающаяся в Зангилан переселенка: Сегодня исполняется моя 30-летняя мечта

    Я с нетерпением ждала дня, когда вернусь на родную землю. Слава Всевышнему, сегодня исполняется мечта, которую я лелеяла 30 лет.

    Об этом заявила Report бывшая вынужденная переселенка Солмаз Гусейнова, которая в составе очередной группы выехала в село Мамедбейли Зангиланского района.

    Она рассказала, с какими трудностями пришлось столкнуться местным жителям, которые были изгнаны со своей земли годами ранее.

    "Но сегодня я очень счастлива. Освобождение наших земель от оккупации и возвращение на родину были нашей заветной мечтой. Ее мы воплотили в жизнь благодаря решимости Азербайджанской армии под руководством главы государства. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровья гази", - отметила она.

    Напомним, что сегодня в освобожденные от оккупации село Мамедбейли Зангиланского района и село Хыдырлы Агдамского района выехали 80 семей (362 человека) бывших вынужденных переселенцев.

