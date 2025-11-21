Возвращающаяся в Хоровлу мать шехида: Отныне мы будем жить на родной земле

Мы тосковали по нашей земле, слава Всевышнему этой тоске сегодня пришел конец.

Об этом сказала Report возвращающаяся в село Хоровлу Джебраильского района бывшая вынужденная переселенка, мать шехида Немята Мехралиева Шамахы Абдулазимова.

Она пожелала упокоения душ шехидов, которые под руководством президента освободили оккупированные земли.

"Да упокоит Всевышний души шехидов, дарует здоровья гази, которые под руководством президента Азербайджана освободили наши земли. Отныне мы будем жить и умрем на своей земле. В первой Карабахской войне мой сын стал шехидом, теперь я возвращаюсь на родную землю с мужем и дочерью", - добавила Ш. Абдулазимова.

Отметим, что сегодня в город Ходжалы и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.