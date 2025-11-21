İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Horovluya qayıdan şəhid anası: Orada yaşayacaq, öləndə də orada öləcəyəm

    Daxili siyasət
    • 21 noyabr, 2025
    • 06:46
    Torpaqlarımızın həsrətində idik, indi bu həsrət sona yetir. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə sağlıq versin, prezidentimiz sağ olsun. Onların sayəsində torpaqlarımıza qayıdırıq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə köç edən keçmiş məcburi köçkün, şəhid Mehralıyev Nemətin anası Abduləzimova Şamaxı deyib.

    O qeyd edib ki, torpaqlar işğaldan azad olunduqdan sonra həmin ərazilərə ilk dəfədir, gedir:

    "Allah ömür versə, orada yaşayacaq, öləndə də orada öləcəm. Birinci Qarabağ müharibəsində övladım şəhid olub, indi yoldaşım və qızımla doğma yurda dönürəm".

