Возглавляемая Али Гасановым специальная комиссия осмотрела "Мемориальный комплекс геноцида" в Губе - ВИДЕО

Губа. 9 июня. REPORT.AZ/ Члены созданной по поручению президента Ильхама Алиева комиссии посетили "Мемориальный комплекс геноцида" в Губе.

Как сообщает северное бюро Report, члены комиссии, возглавляемой помощником президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам – завотделом Али Гасановым, осмотрели место массового захоронения на территории "Мемориального комплекса геноцида" и территорию, где наблюдается оползневая активность.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана комиссия по изучению сложившейся ситуации в связи с гниением в результате естественных процессов останков людей, находящихся на открытом воздухе на территории "Мемориального комплекса геноцида", эрозией почвы и активизацией оползней, а также предотвращения происходящих процессов.

Сегодня в Исполнительной власти Губинского района состоится заседание комиссии.