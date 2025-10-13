Вице-премьер: Азербайджан верен принципам взаимопонимания в отношениях с Ираном и Россией
Внутренняя политика
- 13 октября, 2025
- 10:34
Азербайджан привержен принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях как с Ираном, так и с Россией.
Как сообщает Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку.
Он выразил уверенность, что многогранные связи с обеими странами и впредь будут развиваться как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, обогащаться новым содержанием.
