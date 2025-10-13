Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Вице-премьер: Азербайджан верен принципам взаимопонимания в отношениях с Ираном и Россией

    Внутренняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 10:34
    Шахин Мустафаев

    Азербайджан привержен принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях как с Ираном, так и с Россией.

    Как сообщает Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку.

    Он выразил уверенность, что многогранные связи с обеими странами и впредь будут развиваться как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, обогащаться новым содержанием.

