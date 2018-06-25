Вице-премьер: Зять Сержа Саргсяна - наркоторговец

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ При совместной организации Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и министерства молодежи и спорта прошла конференция на тему "Усиление борьбы с наркоманией среди молодежи".

Как сообщает Report, вице-премьер, председатель Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков Али Гасанов сказал, что конференция посвящена 26 июня – Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Он сказал, что в Азербайджане создана правовая база для борьбы с наркоманией:

"Парламент принял 29 законов в этом направлении. Кроме того, Азербайджан примкнул к ряду международных конвенций".

Вице-премьер обратился и к новому руководству Армении. Он отметил, что зять экс-президента Сержа Саргсяна занят торговлей наркотиками:

"Новое руководство Армении должно знать об этом. Армения выращивает на наших оккупированных территориях наркотические растения, в обмен на это покупает оружие".

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что министерство осуществляет последовательные мероприятия в рамках борьбы с наркоманией и в сфере пропаганды здорового образа жизни:

"Сегодня можно с уверенностью говорить, что предпринимаемые государством шаги в сфере борьбы с наркоманией дают свои положительные результаты. Однако деятельность в данной сфере должна продолжаться и расширяться".

Затем были награждены победители письменного конкурса. Сотрудница ИА Report Самира Абдуллаева заняла 3-е место.