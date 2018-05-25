Вице-премьер: Уровень безработицы в Азербайджане в пределах 5%

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ “С 2003 года до сих пор в стране создано 1,9 млн. рабочих мест. Азербайджан пережил большой этап развития".

Как сообщает Report, об этом председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений, вице-премьер Али Ахмедов сказал на совещании с участием руководителей комитетов по содействию занятости при районных (городских) исполнительных властях.

А.Ахмедов отметил, что в Азербайджане занятость – одно из важных направлений государственной политики: "В последние 15 лет население выросло на 1,5 миллиона, население за год растет на 1,2%. В течение этого периода было открыто достаточно много рабочих мест, предприняты шаги по обеспечению граждан достойными местами работы. Уровень безработицы в стране в пределах 5%. В некоторых развитых европейских странах демографическая ситуация отличается от Азербайджана. В Азербайджане население растет, в тех странах население не растет, наоборот, уменьшается".

По его словам, в Азербайджане около 5 млн. населения трудоспособны: "В нашей стране 54% населения проживает в селах. Это очень серьезный вопрос".