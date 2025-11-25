Вернувшимся в ходжалинское село Тезебина жителям вручены ключи от домов
Внутренняя политика
- 25 ноября, 2025
- 14:06
Вернувшимся в село Тезебина Ходжалинского района жителям вручены ключи от домов.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Сегодня в родное село вернулись 16 семей в составе 66 человек. Таким образом, общее число жителей Тезебина составило 567 человек.
Последние новости
15:24
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие
15:12
Бюро обязательного страхования Азербайджана будет представлено в IRCФинансы
15:11
Посол: Проблему насилия в отношении женщин можно решить только совместными усилиямиДругие страны
14:56
SOCAR в 2026 году начнет крупнейшие в своей истории сейсмические исследованияЭнергетика
14:47
КТК приостановил грузовые операции после атаки БПЛА по НовороссийскуДругие страны
14:41
Фото
Вернувшимся в село Ханюрду 11 семьям вручены ключи от домовВнутренняя политика
14:37
СМИ: ВСУ повредили нефтяной терминал РФ в НовороссийскеДругие страны
14:32
Il Meridiano Sport: "Карабах" — это команда, которая приучила всех к сюрпризамФутбол
14:28
Фото