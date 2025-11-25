Вернувшимся в ходжалинское село Тезебина жителям вручены ключи от домов

Вернувшимся в село Тезебина Ходжалинского района жителям вручены ключи от домов.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, в церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Сегодня в родное село вернулись 16 семей в составе 66 человек. Таким образом, общее число жителей Тезебина составило 567 человек.