Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (АР) Васиф Талыбов подписал распоряжение о проведении выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, данным распоряжением выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской АР назначены на 1 ноября 2015 года.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева выборы в Милли Меджлис назначены на 1 ноября 2015 года.