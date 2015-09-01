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    Васиф Талыбов подписал распоряжение о проведении выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР

    Выборы в Верховный Меджлис назначены на 1 ноября 2015 года

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (АР) Васиф Талыбов подписал распоряжение о проведении выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР.

    Как сообщает Report, данным распоряжением выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской АР назначены на 1 ноября 2015 года. 

    Напомним, что распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева выборы в Милли Меджлис назначены на 1 ноября 2015 года.

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