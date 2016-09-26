В Загатале за процессом голосования наблюдают местные и иностранные наблюдатели - ФОТО

Закатала. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Загатале голосование в связи с референдумом организовано на 47 избирательных участках по Загатальской городской окружной избирательной комиссии (ОИК) №110.

Как сообщает северо-западное бюро Report, до 12:00 на 47 избирательных участках по ОИК проголосовали 34,4% избирателей. По участкам зарегистрированы 46 406 избирателей. На 5 избирательных участках установлены веб-камеры.

401 избиратель по ОИК №110 голосует впервые.

На всех избирательных участках за процессом голосования следят местные и иностранные наблюдатели.