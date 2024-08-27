В Забухе на парламентских выборах проголосуют 1 282 человека

В Забухе подготовительные работы на избирательном участке завершены, участок оснащен всем необходимым оборудованием.

В Забухе подготовительные работы на избирательном участке завершены, участок оснащен всем необходимым оборудованием.

Об этом корреспонденту Report в Лачыне сказал председатель избирательного участка №108 в селе Забух Лачынского избирательного округа №121 Мубариз Рустамов.

Он отметил, что в Лачынском избирательном округе №121 зарегистрирована кандидатура 7 человек, число избирателей достигает 1 282 человек, 80% из которых уже получили уведомления.

"Среди них четверо будут голосовать впервые. Самому пожилому избирателю 91 год", - добавил Рустамов.