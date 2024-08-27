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В Забухе на парламентских выборах проголосуют 1 282 человека

В Забухе на парламентских выборах проголосуют 1 282 человека В Забухе подготовительные работы на избирательном участке завершены, участок оснащен всем необходимым оборудованием.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 11:41
В Забухе на парламентских выборах проголосуют 1 282 человека

В Забухе подготовительные работы на избирательном участке завершены, участок оснащен всем необходимым оборудованием.

Об этом корреспонденту Report в Лачыне сказал председатель избирательного участка №108 в селе Забух Лачынского избирательного округа №121 Мубариз Рустамов.

Он отметил, что в Лачынском избирательном округе №121 зарегистрирована кандидатура 7 человек, число избирателей достигает 1 282 человек, 80% из которых уже получили уведомления.

"Среди них четверо будут голосовать впервые. Самому пожилому избирателю 91 год", - добавил Рустамов.

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Версия на английском языке Фото1,282 voters registered in Zabukh of Azerbaijan’s liberated Lachin
Версия на азербайджанском языке ФотоParlament seçkilərində Zabuxda 1282 nəfər səs verəcək

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