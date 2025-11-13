Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Вянгли, Дашбулаг и Бадару отправились очередные группы переселенцев

    Внутренняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 12:22
    Очередные группы бывших вынужденных переселенцев отправились в села Дашбулаг и Бадара Ходжалинского района, а также в село Вянгли Агдеринского района.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в Дашбулаг переселяются 9 семей (31 человек), в Бадару - 6 семей (19 человек), а в Вянгли - 11 семей (45 человек).

    Таким образом, число семей, вернувшихся в село Дашбулаг, достигнет 30 (122 человека), в Бадару - 37 (136 человек), в Вянгли - 96 (374 человека).

    Великое возвращение Ходжалы
    Vəngli, Daşbulaq və Badara kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Лента новостей