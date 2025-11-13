В Вянгли, Дашбулаг и Бадару отправились очередные группы переселенцев

Очередные группы бывших вынужденных переселенцев отправились в села Дашбулаг и Бадара Ходжалинского района, а также в село Вянгли Агдеринского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, на этом этапе в Дашбулаг переселяются 9 семей (31 человек), в Бадару - 6 семей (19 человек), а в Вянгли - 11 семей (45 человек).

Таким образом, число семей, вернувшихся в село Дашбулаг, достигнет 30 (122 человека), в Бадару - 37 (136 человек), в Вянгли - 96 (374 человека).