    Vəngli, Daşbulaq və Badara kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 12:07
    Vəngli, Daşbulaq və Badara kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Xocalı rayonunun Daşbulaq və Badara, həmçinin Ağdərə rayonunun Vəngli kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Daşbulağa 9 ailə (31 nəfər), Badaraya 6 ailə (19 nəfər), Vəngliyə isə 11 ailə (45 nəfər) köçürülür.

    Köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Bununla da Daşbulaq kəndinə qayıdan ailələrin sayı 30-a (122 nəfər), Badaraya köçürülən ailələrin sayı 37-yə (136 nəfər), Vəngliyə qayıdan ailələrin sayı isə 96-ya (374 nəfər) çatacaq.

    "Böyük Qayıdış" Xocalı rayonu Ağdərə rayonu köç
    В Вянгли, Дашбулаг и Бадару отправились очередные группы переселенцев

