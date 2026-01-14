Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

    Внутренняя политика
    • 14 января, 2026
    • 17:52
    В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

    Планируется создание уголков азербайджанской культуры в ведущих музеях мира и расширение сотрудничества с этими музеями.

    Как сообщает Report, это отражено в Концепции культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

    В рамках этого также предусмотрено принятие мер по включению документального наследия Азербайджана в реестр "Память мира" ЮНЕСКО.

    Согласно Концепции, планируется совершенствование нормативно-правовой базы и процедур для продвижения образцов культурного наследия Азербайджана, включая их размещение на авторитетных онлайн-платформах, экспонирование, исследование и другие формы ознакомления.

    В документе также подчеркивается, что можно системно решать вопросы изучения следа Азербайджана в мире, в том числе составления карты расположения образцов культурного наследия и культурных ценностей азербайджанского происхождения, их изучения и атрибуции, а также, при возможности, реституции и возвращения.

    "Культура Азербайджана - 2040" концепция Ильхам Алиев уголки азербайджанской культуры
    Dünyanın aparıcı muzeylərində Azərbaycan mədəniyyəti guşələri yaradıla bilər

    Последние новости

    18:39

    Катар подтвердил вывод ряда военнослужащих с базы "Аль-Удейд"

    Другие страны
    18:28
    Видео

    Число погибших при обрушении крана на поезд в Таиланде возросло до 32 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    18:27

    США приостанавливают рассмотрение виз для граждан 75 стран

    Другие страны
    18:13

    Трамп: Только США смогут заставить РФ и КНР покинуть районы возле Гренландии

    Другие страны
    17:57

    В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    17:52

    В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

    Внутренняя политика
    17:52

    Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %

    Финансы
    17:43

    Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов

    Kультурная политика
    17:42

    Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    Лента новостей