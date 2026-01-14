В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

Планируется создание уголков азербайджанской культуры в ведущих музеях мира и расширение сотрудничества с этими музеями.

Как сообщает Report, это отражено в Концепции культуры Азербайджанской Республики "Культура Азербайджана - 2040", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

В рамках этого также предусмотрено принятие мер по включению документального наследия Азербайджана в реестр "Память мира" ЮНЕСКО.

Согласно Концепции, планируется совершенствование нормативно-правовой базы и процедур для продвижения образцов культурного наследия Азербайджана, включая их размещение на авторитетных онлайн-платформах, экспонирование, исследование и другие формы ознакомления.

В документе также подчеркивается, что можно системно решать вопросы изучения следа Азербайджана в мире, в том числе составления карты расположения образцов культурного наследия и культурных ценностей азербайджанского происхождения, их изучения и атрибуции, а также, при возможности, реституции и возвращения.