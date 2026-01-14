İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Dünyanın aparıcı muzeylərində Azərbaycan mədəniyyəti guşələri yaradıla bilər

    Daxili siyasət
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:13
    Dünyanın aparıcı muzeylərində Azərbaycan mədəniyyəti guşələri yaradıla bilər

    Dünyanın aparıcı muzeylərində Azərbaycan mədəniyyəti guşələrinin yaradılması və həmin muzeylərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasında əks olunub.

    Bu çərçivədə həmçinin Azərbaycanın sənədli irsinin UNESCO-nun "Dünya Yaddaşı Reyestri"nə daxil edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi də nəzərdə tutulur.

    Konsepsiyaya əsasən, Azərbaycanın mədəni irs nümunələrinin təbliği, o cümlədən nüfuzlu onlayn platformalarda yerləşdirilməsi, sərgilənməsi, araşdırılması və digər qaydada tanıdılması üçün normativ hüquqi bazanın və prosedurların təkmilləşdirilməsi planlaşdırılır.

    Sənəddə o da vurğulanıb ki, Azərbaycanın dünyadakı izinin araşdırılması, o cümlədən Azərbaycan mənşəli mədəni irs nümunələrinin və mədəni sərvətlərin yerləşmə xəritəsinin hazırlanması, tədqiqi və atribusiyası, habelə mümkün olduqda restitusiyası və qaytarılması ilə bağlı məsələlərin sistemli şəkildə həll edilə bilər.

    İlham Əliyev UNESCO Azərbaycan Azərbaycanın mədəni irsi
    В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

    Son xəbərlər

    17:55

    OPEC 2026-cı ildə qlobal neft tələbatının artımı ilə bağlı qiymətləndirmənisini dəyişməyib

    Energetika
    17:54

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Futbolçular yorğunluq fonunda meydana çıxmışdılar"

    Futbol
    17:43

    "OPEC+" ölkələri dekabrda neft hasilatını gündəlik 197 min barel azaldıb

    Energetika
    17:41

    Azərbaycanın sığorta bazarı 11 % böyüyüb

    Maliyyə
    17:39

    Azərbaycan XİN TRIPP-in icrası üzrə çərçivə sənədini şərh edib

    Xarici siyasət
    17:38

    Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irsə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün tədbirlər planı hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:37

    Meksika Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirməyi hədəfləyib

    Xarici siyasət
    17:36

    Politoloq: "Azərbaycan Qazaxıstanın neft ixracında alternativ marşrutların yaradılmasında əsas rol oynayır"

    Energetika
    17:35

    İrana məxsus gəmi Xəzər dənizində qəzaya uğrayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti