В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 дома.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, информируя президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в селе.

Было отмечено, что в Чапаре имеются 104 частных дома. Из них 41 непригоден для использования, а 63 – пригодны частично. 40 домов уже готовы к эксплуатации.