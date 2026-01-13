Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 дома

    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 15:00
    В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 дома

    В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 дома.

    Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, информируя президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в селе.

    Было отмечено, что в Чапаре имеются 104 частных дома. Из них 41 непригоден для использования, а 63 – пригодны частично. 40 домов уже готовы к эксплуатации.

