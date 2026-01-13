İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Bu il Ağdərənin Çapar kəndində daha 23 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 14:34
    Bu il Ağdərənin Çapar kəndində daha 23 ev bərpa ediləcək

    Bu il Ağdərə rayonunun Çapar kəndində daha 23 ev bərpa ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov dövlət başçısı İlham Əliyevə kənddə görülmüş işlər barədə məlumat verərkən deyib.

    Qeyd edilib ki, Çaparda mövcud olan fərdi evlərin sayı 104-dür. Onlardan da 41-i yararsız, 63-ü isə qismən yararlıdır. Evlərdən 40-ı artıq istismara hazırdır.

    В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 дома

