    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 17:49
    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib.

    Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib, qaldırılan məsələlərin müvafiq qaydada araşdırılması və qanunvericiliyə uyğun şəkildə həll edilməsi üçün tapşırılar verilib.

    Həmçinin qəbul zamanı Prezident İlham Əliyevin keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarında rahat və təhlükəsiz yaşayış şəraitinin təmin olunması məqsədilə verdiyi tapşırıqların ardıcıllıqla həyata keçirildiyi, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma işlərini diqqətlə izlədiyi və onun göstərişləri ilə müvafiq tədbirlərin görüldüyü vurğulanıb.

    Komitə sədri bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə uyğun olaraq, ilk növbədə qəzalı və ağır şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə köçürülür.

    Vətəndaşların müraciətləri əsasən, işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdış, köçürülmənin prinsipləri, sorğularda iştirak, məşğulluq, müvəqqəti məskunlaşma yerlərində mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, kommunal xidmətlər, status, vahid aylıq müavinət və digər sosial məsələlərə dair olub.

