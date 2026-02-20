İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    • 20 fevral, 2026
    • 18:05
    WUF13-də üç xüsusi Sakit otaq fəaliyyət göstərəcək

    Koqnitiv məhdudiyyətli şəxslərə, eləcə də duyğu yüklənməsi səbəbindən sakitlik, istirahət və ya daha rahat mühitə ehtiyac duyan iştirakçılara dəstək məqsədilə WUF13 məkanında üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "WUF13Azerbaijan"ın "X" hesabında məlumat yayılıb.

    Bildirilib ki, bu otaqlardan istifadə etmək istəyən şəxslər müyəssərlik üzrə dəstək masasına (A zona) və ya məlumat masasına (B zona) müraciət edə bilərlər.

    İştirakçıların rahatlığını təmin etmək məqsədilə sakit otaqlar A, B və C zonalarında yerləşəcək.

    Hər bir otağın sahəsi təxminən 20 m² olacaq. Otaqlar sakit və dəstəkləyici mühit yaratmaq üçün rahat mebel, yumşaq işıqlandırma, səs izolyasiyası və duyğu həssaslığını nəzərə alan elementlərlə təchiz ediləcək. Bu məkanlar ziyarətçilərə tədbirdə iştiraklarını davam etdirməzdən əvvəl dincəlmək və enerjilərini bərpa etmək imkanı yaradacaq.

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu WUF13 Sakit otaq

