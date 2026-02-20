На WUF13 в Баку откроют "тихие комнаты" для участников с сенсорными особенностями

На площадке Всемирного форума городов (WUF13) будут функционировать три специальные "тихие комнаты", предназначенные для поддержки участников с когнитивными нарушениями, а также всех, кто нуждается в спокойствии и отдыхе из-за сенсорной перегрузки.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована на странице "WUF13 Azerbaijan" в социальной сети "X".

Отмечается, что желающие воспользоваться этими помещениями могут обратиться к стойке поддержки доступности (зона A) или к информационной стойке (зона B).

Для обеспечения максимального комфорта участников "тихие комнаты" будут расположены в зонах A, B и C форума.

Площадь каждой комнаты составит около 20 квадратных метров. Помещения будут оснащены удобной мебелью, мягким освещением, звукоизоляцией и элементами, учитывающими сенсорную чувствительность. Эти пространства позволят посетителям отдохнуть и восстановить энергию, прежде чем продолжить участие в мероприятии.

Напомним, WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года.