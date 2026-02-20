Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    На WUF13 в Баку откроют "тихие комнаты" для участников с сенсорными особенностями

    Инфраструктура
    • 20 февраля, 2026
    • 18:30
    На WUF13 в Баку откроют тихие комнаты для участников с сенсорными особенностями

    На площадке Всемирного форума городов (WUF13) будут функционировать три специальные "тихие комнаты", предназначенные для поддержки участников с когнитивными нарушениями, а также всех, кто нуждается в спокойствии и отдыхе из-за сенсорной перегрузки.

    Как сообщает Report, информация об этом опубликована на странице "WUF13 Azerbaijan" в социальной сети "X".

    Отмечается, что желающие воспользоваться этими помещениями могут обратиться к стойке поддержки доступности (зона A) или к информационной стойке (зона B).

    Для обеспечения максимального комфорта участников "тихие комнаты" будут расположены в зонах A, B и C форума.

    Площадь каждой комнаты составит около 20 квадратных метров. Помещения будут оснащены удобной мебелью, мягким освещением, звукоизоляцией и элементами, учитывающими сенсорную чувствительность. Эти пространства позволят посетителям отдохнуть и восстановить энергию, прежде чем продолжить участие в мероприятии.

    Напомним, WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая этого года.

    WUF13 тихие комнаты
    WUF13-də üç xüsusi "Sakit otaq" fəaliyyət göstərəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    18:30

    На WUF13 в Баку откроют "тихие комнаты" для участников с сенсорными особенностями

    Инфраструктура
    18:27

    США ввели визовые ограничения против трех чиновников Чили

    Другие страны
    18:22
    Фото

    Азербайджан отправил Украине очередную партию гумпомощи

    Внешняя политика
    18:18
    Фото

    В Гёйгёле ограничена деятельность предприятия, ставшего причиной отравления 10 учеников

    Здоровье
    18:09

    В Азербайджане инвестиции в сектор информации и связи увеличились в 2,3 раза

    ИКТ
    18:01

    В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топлива

    Энергетика
    17:59

    В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентства

    Бизнес
    17:57

    В Азербайджане созданы новые бюджетные организации

    Финансы
    17:55

    В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%

    ИКТ
    Лента новостей