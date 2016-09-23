В связи с референдумом полиция в Азербайджане с завтрашнего дня будет работать в усиленном режиме

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В связи с референдумом полиция в Азербайджане с завтрашнего дня, 24 сентября, будет работать в усиленном режиме.

Как сообщает Report, министр внутренних дел Рамиль Усубов подписал приказ в связи с этим.

Согласно приказу, полиция страны будет работать в усиленном режиме с 24 по 29 сентября.

Отметим, что на 26 сентября назначено всенародное голосование (референдум) в связи с изменениями к Конституции Азербайджанской Республики.