В связи с президентскими выборами в Азербайджане за границей создадут 41 избирательный пункт - СПИСОК

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Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В диппредставительствах и консульствах Азербайджана за границей в усиленном режиме идут работы по подготовке к президентским выборам, которые состоятся в стране 11 апреля.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в связи с этим из сотрудников соответствующих управлений МИД создана рабочая группа, работа идет скоординировано с Центральной избирательной комиссией.

В диппредставительствах и консульствах Азербайджана в 32 зарубежных странах планируется создать избирательные пункты по 41 адресу.

Посольства и консульства Азербайджанской Республики:

Посольства

1. Посольство Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия

2. Посольство Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки

3. Посольство Азербайджанской Республики в Австрии

4. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Беларусь

5. Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия

6. Посольство Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах

7. Посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

8. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Чехия

9. Посольство Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике

10. Посольство Азербайджанской Республики во Франции

11. Посольство Азербайджанской Республики в Грузии

12. Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Иордания

13. Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран

14. Посольство Азербайджанской Республики в Испании

15. Посольство Азербайджанской Республики в Италии

16. Посольство Азербайджанской Республики в Швейцарии

17. Посольство Азербайджанской Республики в Швеции

18. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Казахстан

19. Посольство Азербайджанской Республики в Катаре

20. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Киргизия

21. Посольство Азербайджанской Республики в Латвии

22. Посольство Азербайджанской Республики в Литве

23. Посольство Азербайджанской Республики в Венгрии

24. Посольство Азербайджанской Республики в Молдове

25. Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерланды

26. Посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане

27. Посольство Азербайджанской Республики в Польше

28. Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации

29. Посольство Азербайджанской Республики в Саудовской Аравии

30. Посольство Азербайджанской Республики в Турции

31. Посольство Азербайджанской Республики в Украине

32. Посольство Азербайджанской Республики в Греции

Генеральные консульства

33. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Актау

34. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Батуми

35. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Дубай

36. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Стамбул

37. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Лос-Анджелес

38. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург

39. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Тебриз

40. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Екатеринбург

41. Представительство посольства Азербайджанской Республики в городе Алматы