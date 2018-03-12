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    В связи с президентскими выборами в Азербайджане за границей создадут 41 избирательный пункт - СПИСОК

    МИД перешло на усиленный режим работы© Report

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В диппредставительствах и консульствах Азербайджана за границей в усиленном режиме идут работы по подготовке к президентским выборам, которые состоятся в стране 11 апреля.

    Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

    Сообщается, что в связи с этим из сотрудников соответствующих управлений МИД создана рабочая группа, работа идет скоординировано с Центральной избирательной комиссией.

    В диппредставительствах и консульствах Азербайджана в 32 зарубежных странах планируется создать избирательные пункты по 41 адресу.

    Посольства и консульства Азербайджанской Республики:

    Посольства

    1. Посольство Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия

    2. Посольство Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки

    3. Посольство Азербайджанской Республики в Австрии

    4. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Беларусь

    5. Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия

    6. Посольство Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах

    7. Посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

    8. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Чехия

    9. Посольство Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике

    10. Посольство Азербайджанской Республики во Франции

    11. Посольство Азербайджанской Республики в Грузии

    12. Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Иордания

    13. Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран

    14. Посольство Азербайджанской Республики в Испании

    15. Посольство Азербайджанской Республики в Италии

    16. Посольство Азербайджанской Республики в Швейцарии

    17. Посольство Азербайджанской Республики в Швеции

    18. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Казахстан

    19. Посольство Азербайджанской Республики в Катаре

    20. Посольство Азербайджанской Республики в Республике Киргизия

    21. Посольство Азербайджанской Республики в Латвии

    22. Посольство Азербайджанской Республики в Литве

    23. Посольство Азербайджанской Республики в Венгрии

    24. Посольство Азербайджанской Республики в Молдове

    25. Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерланды

    26. Посольство Азербайджанской Республики в Узбекистане

    27. Посольство Азербайджанской Республики в Польше

    28. Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации

    29. Посольство Азербайджанской Республики в Саудовской Аравии

    30. Посольство Азербайджанской Республики в Турции

    31. Посольство Азербайджанской Республики в Украине

    32. Посольство Азербайджанской Республики в Греции

    Генеральные консульства

    33. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Актау

    34. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Батуми

    35. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Дубай

    36. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Стамбул

    37. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Лос-Анджелес

    38. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Санкт-Петербург

    39. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Тебриз

    40. Генконсульство Азербайджанской Республики в городе Екатеринбург

    41. Представительство посольства Азербайджанской Республики в городе Алматы

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