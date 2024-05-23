В Сумгайыте похоронен шехид Первой Карабахской войны Эльмаддин Аббасов

В Сумгайыте простились с шехидом Эльмаддином Аббасовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

В Сумгайыте простились с шехидом Эльмаддином Аббасовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает местное бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов города Сумгайыта.

На похоронах присутствовали родные и близкие шехида, должностные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Эльмаддин Ширхан оглу Аббасов родился 2 февраля 1975 года в селе Нузгар Джебраильского района. Он пропал без вести 12 февраля 1994 года в направлении Муровдага (село Яншаг) Кяльбаджарского района.