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В Сумгайыте похоронен шехид Первой Карабахской войны Эльмаддин Аббасов

В Сумгайыте похоронен шехид Первой Карабахской войны Эльмаддин Аббасов В Сумгайыте простились с шехидом Эльмаддином Аббасовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.
Внутренняя политика
23 мая 2024 г. 13:26
В Сумгайыте похоронен шехид Первой Карабахской войны Эльмаддин Аббасов

В Сумгайыте простились с шехидом Эльмаддином Аббасовым, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает местное бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов в Гяндже.

Останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов города Сумгайыта.

На похоронах присутствовали родные и близкие шехида, должностные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Эльмаддин Ширхан оглу Аббасов родился 2 февраля 1975 года в селе Нузгар Джебраильского района. Он пропал без вести 12 февраля 1994 года в направлении Муровдага (село Яншаг) Кяльбаджарского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Elməddin Abbasov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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