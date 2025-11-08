Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Сумгайыте отметили 5-летие Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 11:51
    В Сумгайыте отметили 5-летие Дня Победы

    В Сумгайыте состоялись торжества, посвященные 5-й годовщине Дня Победы Азербайджана.

    Как сообщает Report, мероприятие началось с акции по посадке деревьев, после чего участники собрались у Аллеи шехидов для возложения цветов и почтения памяти павших героев.

    Церемония открылась исполнением Государственного гимна Азербайджана военным оркестром. Присутствующие почтили память шехидов минутой молчания.

    Выступающие отметили, что 8 ноября - один из самых славных и гордых дней в истории азербайджанского народа.

    Было подчеркнуто, что эта Победа показала всему миру волю азербайджанского народа, его патриотизм и решимость бороться за справедливость, а Азербайджанская армия положила конец 30-летней оккупации своих земель.

    В завершение участники возложили венки к памятнику "Победоносному солдату", посетили могилы шехидов и прочитали молитвы в их честь.

