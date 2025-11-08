В Сумгайыте отметили 5-летие Дня Победы

В Сумгайыте состоялись торжества, посвященные 5-й годовщине Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие началось с акции по посадке деревьев, после чего участники собрались у Аллеи шехидов для возложения цветов и почтения памяти павших героев.

Церемония открылась исполнением Государственного гимна Азербайджана военным оркестром. Присутствующие почтили память шехидов минутой молчания.

Выступающие отметили, что 8 ноября - один из самых славных и гордых дней в истории азербайджанского народа.

Было подчеркнуто, что эта Победа показала всему миру волю азербайджанского народа, его патриотизм и решимость бороться за справедливость, а Азербайджанская армия положила конец 30-летней оккупации своих земель.

В завершение участники возложили венки к памятнику "Победоносному солдату", посетили могилы шехидов и прочитали молитвы в их честь.