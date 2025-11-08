İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Sumqayıtda Zəfərin 5-ci ildönümü qeyd olunub

    08 noyabr, 2025
    Sumqayıtda Zəfərin 5-ci ildönümü qeyd olunub

    Sumqayıt şəhərində Zəfərin 5-ci ildönümü qeyd edilib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, ağacəkmə aksiyası ilə başlayan tədbirin iştirakçıları daha sonra şəhərin Şəhidlər xiyabanında bir araya gəliblər.

    Tədbirin əvvəlində hərbi orkestrin ifasında Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib, şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

    Şəhər rəhbərliyinin də qatıldığı tədbirdə qeyd olunub ki, 8 Noyabr Azərbaycan xalqının tarixində ən şərəfli və qürurverici günlərdən biridir. İkinci Qarabağ müharibəsində əldə olunan möhtəşəm qələbə xalqın birliyinin, dövlətin güc və qüdrətinin təntənəsi olduğu vurğulanıb. Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun 44 gün davam edən Vətən müharibəsində parlaq zəfər qazanaraq əraziləri işğaldan azad etdiyi, dövlətin suverenliyinin bərpa olunduğu diqqətə çatdırılıb.

    Vurğulanıb ki, bu zəfər xalqın iradəsini, vətənpərvərliyini və haqq uğrunda mübarizə əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirib, Azərbaycan Ordusu düşmənin 30 illik işğalına son qoyub.

    Sonda tədbir iştirakçıları Şəhidlər xiyabanındakı "Qalib əsgər" abidəsinin önünə əklil qoyub, şəhidlərin məzarlarını ziyarət edib, onların ruhuna dualar oxuyublar.

