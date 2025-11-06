Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Сумгайыте начался марш военнослужащих по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:32
    В Сумгайыте начался марш военнослужащих по случаю Дня Победы

    В Сумгайыте проходит марш военнослужащих по случаю Дня Победы.

    Как сообщает местное бюро Report, на территории Приморского бульвара города начался марш военнослужащих в сопровождении военного оркестра.

    Жители города и гости наблюдают за маршем, встречают военнослужащих аплодисментами.

