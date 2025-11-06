В Сумгайыте начался марш военнослужащих по случаю Дня Победы
Внутренняя политика
- 06 noyabr, 2025
- 10:32
В Сумгайыте проходит марш военнослужащих по случаю Дня Победы.
Как сообщает местное бюро Report, на территории Приморского бульвара города начался марш военнослужащих в сопровождении военного оркестра.
Жители города и гости наблюдают за маршем, встречают военнослужащих аплодисментами.
