    Sumqayıtda Zəfər Günü münasibətilə hərbçilərin yürüşü başlayıb

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:05
    Sumqayıtda Zəfər Günü münasibətilə hərbçilərin yürüşü başlayıb

    Sumqayıt şəhərində Zəfər Günü münasibətilə hərbçilərin yürüşü keçirilir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, şəhərin Dənizkənarı Bulvar ərazisində hərbi orkestrin müşayiəti ilə hərbi qulluqçuların yürüşü başlayıb.

    Yürüşü izləmək üçün küçələrə çıxan şəhər sakinləri və qonaqlar hərbçiləri alqışlarla qarşılayırlar.

