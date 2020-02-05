В субботу в Азербайджане объявят "день тишины"

В связи с выборами в Милли Меджлис в субботу, 8 февраля, в Азербайджане наступит "день тишины".
Как сообщает Report, в этот день запрещена какая-либо агитация в связи с парламентскими выборами.
Предвыборная агитация началась 17 января. Согласно Избирательному кодексу, в день выборов и за день до него, т.е. в "день тишины" нельзя проводить какую-либо предвыборную агитацию, организовывать митинги.
Предвыборная агитация будет приостановлена 8 февраля в 08:00.
Выборы в Милли Меджлис состоятся 9 февраля.