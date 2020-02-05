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В субботу в Азербайджане объявят "день тишины"

В субботу в Азербайджане объявят "день тишины"
© CNN

В связи с выборами в Милли Меджлис в субботу, 8 февраля, в Азербайджане наступит "день тишины".

Как сообщает Report, в этот день запрещена какая-либо агитация в связи с парламентскими выборами.

Предвыборная агитация началась 17 января. Согласно Избирательному кодексу, в день выборов и за день до него, т.е. в "день тишины" нельзя проводить какую-либо предвыборную агитацию, организовывать митинги. 

Предвыборная агитация будет приостановлена 8 февраля в 08:00.

Выборы в Милли Меджлис состоятся 9 февраля. 

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