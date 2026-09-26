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    Азербайджан может ограничить въезд организаторам кампаний по очернению страны

    Внутренняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 16:31
    Азербайджан может ограничить въезд организаторам кампаний по очернению страны

    В Азербайджане не исключили рассмотрения вопроса об ограничении въезда для организаторов и исполнителей кампании по очернению страны в турецких медиа и соцсетях.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию Азербайджана.

    В Совете выразили обеспокоенность публикациями, которые в последние дни получили широкое распространение в турецких медиа, особенно в соцсетях. По оценке авторов заявления, содержащиеся в них необоснованные и предвзятые утверждения выходят за правовые, дипломатические и этические рамки, наносят ущерб братским отношениям Азербайджана и Турции и формируют негативное представление об этих отношениях.

    В заявлении отмечается, что кампании по очернению Азербайджана повторяются через непродолжительные промежутки времени. В Совете считают недопустимым, что предвзятые утверждения и дезинформация свободно распространяются без принятия мер, несмотря на высокий уровень отношений и взаимное доверие между двумя странами.

    "Указанные публикации не являются случайными инициативами отдельных лиц, а представляют собой часть целенаправленной кампании, проводимой на основе определенной координации и единого подхода и управляемой определенными кругами", - говорится в заявлении.

    В Совете призвали проявлять в отношении Азербайджана чуткий подход и соблюдать требования законодательства.

    В заявлении подчеркнуто, что азербайджанская сторона внимательно следит за процессами, происходящими в турецких медиа и соцсетях, и не исключено, что будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством, включая возможность ограничения въезда в Азербайджан организаторов и исполнителей клеветнической кампании.

    Совет по медиа и вещанию
    Qarayaxma kampaniyasının təşkilatçılarının Azərbaycana girişinin məhdudlaşdırılması istisna edilmir
    Azerbaijan may restrict entry for organizers of campaigns to discredit country
    MiniBoss
    MiniBoss

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