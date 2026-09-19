В соцсетях Мехрибан Алиевой размещена публикация ко Дню государственного суверенитета
Внутренняя политика
- 19 сентября, 2026
- 21:02
В социальных сетях первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой размещена публикация, посвященная 20 сентября - Дню государственного суверенитета.
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