İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Daxili siyasət
    • 19 sentyabr, 2026
    • 21:01
    Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın sosial şəbəkə hesablarında 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü ilə əlaqədar paylaşım edilib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:

    "Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edir, hər bir soydaşımıza cansağlığı, sevgi və səadət arzulayıram! Qoy xalqımızın həmrəyliyi, suverenliyimiz, ölkəmizdə hökm sürən sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun!"

    Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü
    В соцсетях Мехрибан Алиевой размещена публикация ко Дню государственного суверенитета

    Son xəbərlər

    21:01

    Mehriban Əliyeva Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Daxili siyasət
    20:47

    Karsten Broyer NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri seçilib

    Digər ölkələr
    20:33

    NYT: Trampın Qrenlandiya ilə bağlı bəyanatı ada sakinlərində çaşqınlıq yaradıb

    Digər ölkələr
    20:25

    Naçkebiya: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi Cənubi Qafqazda sabitlik üçün imkan yaradıb

    Xarici siyasət
    20:21

    Ukrayna və Rusiya arasında mülki şəxslərin mübadiləsi həyata keçirilib

    Digər ölkələr
    20:20
    Foto

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən turnirdə üç medal qazanıblar

    Fərdi
    20:15
    Foto

    Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Naxçıvanda vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    20:07
    Foto

    Ukraynada Ermənistanın azərbaycanlı əhalisinin tarixi haqqında kitab çap olunub

    Digər ölkələr
    20:04

    ABŞ-də dörd şirkət süni intellektin inkişafını ləngitməkdə ittiham edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti