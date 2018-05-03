В следующем месяце в Азербайджане 5 дней подряд будут нерабочими

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В июне в Азербайджане в связи с Днем национального спасения и праздником Рамазан 5 дней подряд будут нерабочими.

Как сообщает Report, по случаю Дня национального спасения 15 июня считается нерабочим днем.

15-16 июня будет также отмечаться праздник Рамазан.

Согласно Трудовому кодексу, с учетом того, что День национального спасения и праздник Рамазан в этом году приходятся на один и тот же день - 15 июня, а 16 июня - суббота, нерабочими считаются также 18 и 19 июня.

Таким образом, в стране 15, 16, 17 (воскресенье), 18 и 19 июня будут нерабочими. Очередной рабочий день - 20 июня.

С учетом того, что 26 июня является Днем Вооруженных сил Азербайджанской Республики, этот день также нерабочий.